Отчет по практике финансы и кредит

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Вид работы: Отчет по практике

Предмет: Финансы и кредит

Тема: Написать отчет по производственной практике

Требования к работе:

По ООО "Элита-98", предприятие розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (супермаркет).

срок 28.12

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров