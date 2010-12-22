"особенности формирования мотивации лидерства в учебной деятельности". исследование в МОУ ДОД, 15 человек от 9 до 13 лет. 50 листов вместе с исследованием. срок 25-26 декабря Есть курсовая ...
Диплом по бух. учету
Предмет: Бух. учет
Вид работы: Дипломная работа
Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба
Объём работы: 75-85 страниц
Антиплагиат: от 80%
Срок: 20 дней
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