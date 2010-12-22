Диплом по бух. учету

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Закрыт4 заявки169 просмотров

Предмет: Бух. учет

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 80%

Срок: 20 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Nedumy1
Igor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

Nedumy1
Igor 
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
14 лет назад