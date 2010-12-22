Доработка дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка107 просмотров

На тему заработной платы. Требования: Глава 3 с расчетом эффективности, выводы, заключение.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад