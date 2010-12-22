Курсовая Таможенный контроль и оформление алкоголя

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1. Введение

2.Практическая часть.расчеты

3.литература

1.Определить код товара

2.Определить страну происхождения товара

3.Определить таможенную стоимость товара

4.Определить ставку пошлины в импортном таможенном тарифе

5.Расчитать а)основываясь на тамможенной стоимости там. сборы, б)

пошлинный платеж, в) платеж по НДС, г)платеж по акцизам, д) сумарный

платеж. Все оформить в таблицу

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14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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