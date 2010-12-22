Доработка диплома - 2

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Тема оценка финансового состояния предприятия

Красным цветом-это то что нужно сделать

Зеленым цветм-это то что не правильно

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Данные в таблицах нужно пересчитать

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад