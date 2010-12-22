Предмет: Бух. учет Вид работы: Дипломная работа Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней
Доработка диплома - 2
Тема оценка финансового состояния предприятия
Красным цветом-это то что нужно сделать
Зеленым цветм-это то что не правильно
Страницы и таблицы не соответствуют
Данные в таблицах нужно пересчитать
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