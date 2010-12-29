Отчет по производственной практике

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Предмет: Отчет по производственной практике

Тема или краткое описание работы: Бухгалтерский учет и аудит

Количество страниц: 30

Срoк сдачи: 25.12.2010

Вид работы: Отчет по практике

Tип работы: Практическая

Дополнительные требования: 1.Краткая историч.справка развит.пред-тия, организ.-правовая форма и т.д. 2.Хар-ка учета основных, хозяйственных операций(наличие и движение имущ-ва,использование материальных,трудовых и финансовых ресурсов); организация бухг.учета; учетная политика пред-тия для целей бухг. и налогового учета; орг-ция учета и учетной политики для целей налогообложения; документирование хозяйств.операций; бухгалтерская отчетность; аудиторская проверка деят-ти предпр-тия.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничал по множеству проектов. Результатом доволен. Рекомендую!
Сотрудничеством с Владимиром очень довольна!!! Приятный, тактичный и порядочный человек! Всегда с удовольствием выполняю работу для этого заказчика!

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BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад