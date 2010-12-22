Нужно сделать 2 курсовых работы на VS 2005-2008

В файле прикреплены все требования по программе + по оформлению курсовых

2 курсовые однотипны из-за этого хотелось бы чтобы вы сразу снижали цену...))

если что-то непонятно по заданию, прошу сразу писать приватное сообщение, отвечу на все вопросы

неплохо было бы сделать их до НГ, чтобы без долгов..., но до 4-6 января тоже нормально