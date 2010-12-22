Предмет: Бух. учет Вид работы: Дипломная работа Тема: Организация и ведение бух.учета на предприятиях общественного питания на примере ресторана-клуба Объём работы: 75-85 страниц Антиплагиат: от 80% Срок: 20 дней
Нужно сделать 2 курсовых работы на VS 2005-2008
В файле прикреплены все требования по программе + по оформлению курсовых
2 курсовые однотипны из-за этого хотелось бы чтобы вы сразу снижали цену...))
если что-то непонятно по заданию, прошу сразу писать приватное сообщение, отвечу на все вопросы
неплохо было бы сделать их до НГ, чтобы без долгов..., но до 4-6 января тоже нормально
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
1. Введение 2.Практическая часть.расчеты 3.литература 1.Определить код товара 2.Определить страну происхождения товара 3.Определить таможенную стоимость товара 4.Определить ставку пошлины в импортном таможенном тарифе 5.Расчитать а)основываясь на тамможенной стоимости ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Тема оценка финансового состояния предприятия Красным цветом-это то что нужно сделать Зеленым цветм-это то что не правильно Страницы и таблицы не соответствуют Данные в таблицах нужно пересчитатьЗакрыт14 лет назад
На тему заработной платы. Требования: Глава 3 с расчетом эффективности, выводы, заключение.Закрыт14 лет назад
- $50
Вид работы Курсовая работа специальности «Финансы и кредит» специализации «Оценка собственности» Тема Определение рыночной стоимости персонального компьютера.. Срок 29.12.10 Объем 30 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема дипломной работы по психологии: "Особенности взаимоотношения ребенка старшего дошкольного возраста со взрослыми." ВУЗ - ТГГПУ Сроки на проверку - 10 дней (это черновой материал) Сроки сдачи дипломной работы - 15 ...Закрыт14 лет назад
"особенности формирования мотивации лидерства в учебной деятельности". исследование в МОУ ДОД, 15 человек от 9 до 13 лет. 50 листов вместе с исследованием. срок 25-26 декабря Есть курсовая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $33
Нужна курсовая работа по дисциплине "Алгоритмизация, языки и объектно-ориентированное программирование" Срок 2-3 дня задание прикрепляю Нужно сделать только 1 вариантРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
На материалах магазина "Кабако" г. ачинск, магазин занимается продажей меховых изделий, куртки. сумки делать строго по методичке. срок до затвраРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
Вид работы: Отчет по практике Предмет: Финансы и кредит Тема: Написать отчет по производственной практике Требования к работе: По ООО "Элита-98", предприятие розничной торговли продовольственными и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад