Нужно сделать 2 курсовых работы на VS 2005-2008

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Закрыт5 заявок193 просмотра

В файле прикреплены все требования по программе + по оформлению курсовых

2 курсовые однотипны из-за этого хотелось бы чтобы вы сразу снижали цену...))

если что-то непонятно по заданию, прошу сразу писать приватное сообщение, отвечу на все вопросы

неплохо было бы сделать их до НГ, чтобы без долгов..., но до 4-6 января тоже нормально

14 лет назад
RamanAnt
Роман 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$100
12 дней

Заявки фрилансеров

ysafronov
Фывович 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
14 лет назад