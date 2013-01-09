RamanAnt

Роман RamanAnt

 
34 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Простой сайт визитка в интернете

    $70

    нужно сделать красивую визиточку на чем угодно, тематика: эвакуатор (эвакуирует машины) сделать страницу контактов где можно будет юр данные прописать, чем наполнить остальное не подскажу)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Aicontactsafe 2.0.19 stable

    $20

    Здравствуйте, Есть aicontactsafe 2.0.19, расположена на сайте по примеру: domain.com/xxx Необходимо сделать так чтобы форма стала отображаться на главной, т.е. domain.com, немного подредактировать форму. Кто умеет работать с aicontactsafe 2.0.19 и joomla, думаю на 20 минут работы. Плачу ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить jabber сервер на linux

    Здравствуйте, ищу хорошего сис. админа чтобы установить jabber сервер, DHCP сервер свой стоит. Нужно будет ещё прикрутить новый домен для работы жаббер сервера. Пишите пожалуйста сроки и цену, спасибо.

    Linux
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проверить PHP на уязвимости

    проверить примерно 1мб PHP кода на уязвимости, может шелл кто-то оставил когда писал, варианты несанкционированного доступа, я проверяю проект на вшивость со стороны исполнителя кто может оперативно помоч, велком

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поставить админку на хост

    нужна помощь в установке админки на хостинг, нужно будет создать и настроить базу данных, кто может помочь и знает PHP велком. Админка полностью написана на PHP там нужно будет перепрописать данные для базы и т.д., ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla 1.5 + facilieform 1.7, подделать форму

    Есть: форма для заполнения данных, application form — на FacileForms 1.7 нужно: 1. добавить прикрепление файлов 2. подправить отображение, в фф отображает как необходимо, ie i chrom не очень 3. переход на страницу 2 не работает, просто выдаёт пустое ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подправить FacileForms на joomla 1.5

    есть: форма для заполнения данных, application form - на FacileForms 1.7 нужно: 1. добавить прикрепление файлов 2. подправить отображение, в фф отображает как необходимо, ie i chrom не очень 3. переход на страницу 2 не работает, просто выдаёт пустое ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пояснительная записка к курсовому по примеру

    Есть готовый курсач(программа), к нему нужно сделать пояснительную записку чётко по тому примеру, который прикреплён к этому проэкту. Важно чтобы были все схемы и диаграммы которые идут с запиской. Программа курсового относится к теме логистики, ...

    PHPMySQL
    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод небольшого текста

    Здравствуйте, необходимо качественно перевести текст с русского на следующие языки: испанский, итальянский, немецкий и французский. Перевод необходим в максимально быстрые сроки, пишите кто с каким языком сможет сработать. Оплата любыми электронными валютами.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт Joomla + админка на пхп

    есть сайт на сайт Joomla + админка на пхп, на сайте поля логин пароль, нужно соединить админку и сайт в единое целое, подправить некоторые страницы на сайте в фф и хроме отображаются хорошо, в ие ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Помощь по Джумла

    Есть сайт на Joomla, устанавливается сам, просто заливаю на хост и он устанавливается с нуля, контакт разработчика сайта молчит, нужно сделать форму очень быстро используя breezing forms в джомиле, но форма не простая - нужно ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен переводчик и рерайтер

    Сделать рерайт текстов и переводы, это не проэкт, просто нужен человек всегда в контакте кто может помогать с рерайтом\переводом, пишите свои цены и способности, а также контакты- спасибо

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработка сайта + программа для корреспонденции

    Нужен человек с навыками работы по следующему: 1. Верстка, создание, переработка сайтов 2. Опыт программирования почтовых приложений 3. Опыт программирования просто Что нужно сделать: Этап 1. Переделать сайт: 1. Убрать вкладки 2. Добавить вкладки которые мне нужны, с моими данными, чтобы также ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать рерайтинг английского делового текста

    Есть текст на английском языке, нужно сделать его рерайт 3-4 копии от начального экземпляра. Но лучше наполнить текст синонимами, например есть слово в тексте, берём его в скобки и в скобках пишем столько синонимов сколько ...

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно проф. перевод текста

    Есть 1 вариант текста, нужно перевести его 4-5 раз на английский язык, там около 1000 символов, может чуть больше, нужно сразу 4-5 переводов, чтобы синонимичные были

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощь с Java Applet

    $20

    Я нарисовал апплет, тот что мне нужен, но мне нужен человек который поможет сделать следующее: поставит в апплет кнопку, при нажатии которой апплет начинает работать, сам апплет готов, нужна помощь только с кнопкой, дел на 5 ...

    Java
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Aicontactsafe 2.0.19 stable
Четкая постановка задачи, вежливое общение, незамедлительная оплата. Как результат - успешное сотрудничество. Приятно работать с подобными Заказчиками.
Спасибо Антон, приятно дело иметь с тобой было! все четко. Что попросил - то получил, всех благ.
Ответный отзыв
ARMICRON
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Установить jabber сервер на linux
Отличный заказчик. Благодаря тому, что был всегда на связи, очень быстро выполнил работу.
Делает как нужно, спасибо, рад знакомству
Ответный отзыв
rockdev
Вартан 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Сайт Joomla + админка на пхп
Адекватный заказщик, всегда на связи, с оплатой никаких проблем и главное четко объяснил что нужно сделать. Рекомендую!
По работе адекватный человек, старается всё сделать так как просят. Одни положительные эмоции.
Ответный отзыв
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$144
10 баллов
11 лет назад
Перевод небольшого текста
Работой остался доволен. Роман дал и объяснил подробно тз. По окончанию работы, оплата была произведена вовремя. Надеюсь на длительное сотрудничество.
Быстро и в сроки которые сам установил, спасибо за работу, будем знать контакт.
Ответный отзыв
Nekit61
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Поменять названия
Все выплаты в срок, как и договаривались. На протяжении работы, всё понятно объяснял что нужно сделать. Надеюсь будем сотрудничать!
Сделал все что требовалось, быстро и оперативно, приятно иметь дело с человеком.
Ответный отзыв