нужно сделать красивую визиточку на чем угодно, тематика: эвакуатор (эвакуирует машины) сделать страницу контактов где можно будет юр данные прописать, чем наполнить остальное не подскажу)
- $70HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на платформе joomla с вводом login pass, есть административная панель на php c вводом login pass. Необходимо чтобы с сайта осуществлялся сразу же логин в php админку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Здравствуйте, Есть aicontactsafe 2.0.19, расположена на сайте по примеру: domain.com/xxx Необходимо сделать так чтобы форма стала отображаться на главной, т.е. domain.com, немного подредактировать форму. Кто умеет работать с aicontactsafe 2.0.19 и joomla, думаю на 20 минут работы. Плачу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, ищу хорошего сис. админа чтобы установить jabber сервер, DHCP сервер свой стоит. Нужно будет ещё прикрутить новый домен для работы жаббер сервера. Пишите пожалуйста сроки и цену, спасибо.Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
кто может прямо сегодня быстро помочь, оставляйте заявки, перевод нужен как можно скорее, примерный объем 4-5 альбомных страниц, деловой стильПереводы19 заявокЗакрыт10 лет назад
требуется изменить пару страничек, добавить передачу файлов через разными типами пользователей, нужно немного поменять структуру работы 3ем пользователям, кто может велком с ценамиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
проверить примерно 1мб PHP кода на уязвимости, может шелл кто-то оставил когда писал, варианты несанкционированного доступа, я проверяю проект на вшивость со стороны исполнителя кто может оперативно помоч, велкомВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
нужна помощь в установке админки на хостинг, нужно будет создать и настроить базу данных, кто может помочь и знает PHP велком. Админка полностью написана на PHP там нужно будет перепрописать данные для базы и т.д., ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть: форма для заполнения данных, application form — на FacileForms 1.7 нужно: 1. добавить прикрепление файлов 2. подправить отображение, в фф отображает как необходимо, ie i chrom не очень 3. переход на страницу 2 не работает, просто выдаёт пустое ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
есть: форма для заполнения данных, application form - на FacileForms 1.7 нужно: 1. добавить прикрепление файлов 2. подправить отображение, в фф отображает как необходимо, ie i chrom не очень 3. переход на страницу 2 не работает, просто выдаёт пустое ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
есть сайт на joomla 1.5 необходимо добавить virtuemart, добавить страничку Store и 10-15 товаров, настроить чтобы можно было легко управлять всемИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый курсач(программа), к нему нужно сделать пояснительную записку чётко по тому примеру, который прикреплён к этому проэкту. Важно чтобы были все схемы и диаграммы которые идут с запиской. Программа курсового относится к теме логистики, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо качественно перевести текст с русского на следующие языки: испанский, итальянский, немецкий и французский. Перевод необходим в максимально быстрые сроки, пишите кто с каким языком сможет сработать. Оплата любыми электронными валютами.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть сайт на сайт Joomla + админка на пхп, на сайте поля логин пароль, нужно соединить админку и сайт в единое целое, подправить некоторые страницы на сайте в фф и хроме отображаются хорошо, в ие ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть сайт на Joomla, устанавливается сам, просто заливаю на хост и он устанавливается с нуля, контакт разработчика сайта молчит, нужно сделать форму очень быстро используя breezing forms в джомиле, но форма не простая - нужно ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сделать рерайт текстов и переводы, это не проэкт, просто нужен человек всегда в контакте кто может помогать с рерайтом\переводом, пишите свои цены и способности, а также контакты- спасибоКопирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужен человек с навыками работы по следующему: 1. Верстка, создание, переработка сайтов 2. Опыт программирования почтовых приложений 3. Опыт программирования просто Что нужно сделать: Этап 1. Переделать сайт: 1. Убрать вкладки 2. Добавить вкладки которые мне нужны, с моими данными, чтобы также ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть текст на английском языке, нужно сделать его рерайт 3-4 копии от начального экземпляра. Но лучше наполнить текст синонимами, например есть слово в тексте, берём его в скобки и в скобках пишем столько синонимов сколько ...Переводы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть 1 вариант текста, нужно перевести его 4-5 раз на английский язык, там около 1000 символов, может чуть больше, нужно сразу 4-5 переводов, чтобы синонимичные былиПереводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Я нарисовал апплет, тот что мне нужен, но мне нужен человек который поможет сделать следующее: поставит в апплет кнопку, при нажатии которой апплет начинает работать, сам апплет готов, нужна помощь только с кнопкой, дел на 5 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад