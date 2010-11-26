Nekit61

Никита Попович Nekit61

 
33 годаРоссия/Ростов-на-Дону
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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Отзывы заказчиков
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Переделать логотип
Отлично и очень оперативно выполнил поставленную задачу, буду сотрудничать в дальнейшем.
Выплата была произведена как и договаривались. Приятно работать с такими людьми!
Ответный отзыв
RamanAnt
Роман 
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Поменять названия
Сделал все что требовалось, быстро и оперативно, приятно иметь дело с человеком.
Все выплаты в срок, как и договаривались. На протяжении работы, всё понятно объяснял что нужно сделать. Надеюсь будем сотрудничать!
Ответный отзыв