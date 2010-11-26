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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Отлично и очень оперативно выполнил поставленную задачу, буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Выплата была произведена как и договаривались. Приятно работать с такими людьми!
$40
10 баллов
13 лет назад
Сделал все что требовалось, быстро и оперативно, приятно иметь дело с человеком.
Ответный отзыв
Все выплаты в срок, как и договаривались. На протяжении работы, всё понятно объяснял что нужно сделать. Надеюсь будем сотрудничать!