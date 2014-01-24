ARMICRON

Сергей Вишникин ARMICRON

 
33 годаРоссия/Саранск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Javascript, CoffeeScript, jQuery, Css, Sass, HTML

Git, Mercurial, virtualenv

OS: Gentoo, Ubuntu, CentOS, ArchLinux

JavascriptHTMLCSSjQueryCentOSUbuntu
Портфолио
Отзывы заказчиков
nostra78
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать футер на wordpress
Отличное качество и скорость, рекомендую
Было приятно работать. Очень быстро всё сделал благодаря заказчику. Деньги получил сразу после завершения работы.
Ответный отзыв
kaiseri
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Скрипт подмены телефонов
Все замечательно, в срок и с максимально возможным комментарием.
Все ок, впечатления положительные, сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
akj82
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
JS для подмены номеров телефонов на сайте
Работа выполнена профессионально и с документацией. Рекомендую.
Был рад сотрудничать.
Ответный отзыв
RamanAnt
Роман 
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Установить jabber сервер на linux
Делает как нужно, спасибо, рад знакомству
Отличный заказчик. Благодаря тому, что был всегда на связи, очень быстро выполнил работу.
Ответный отзыв
chimikk
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Поднять валидность сайта на приемлемый уровень.
Все хорошо.
хороший заказчик
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