Сергей Вишникин ARMICRONARMICRON
33 годаРоссия/Саранск
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Футер276 просмотров
- Калькулятор стоимости219 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличное качество и скорость, рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно работать. Очень быстро всё сделал благодаря заказчику. Деньги получил сразу после завершения работы.
$30
10 баллов
10 лет назад
Все замечательно, в срок и с максимально возможным комментарием.
Ответный отзыв
Все ок, впечатления положительные, сотрудничеством доволен!
$15
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена профессионально и с документацией. Рекомендую.
Ответный отзыв
Был рад сотрудничать.
$15
10 баллов
10 лет назад
Делает как нужно, спасибо, рад знакомству
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Благодаря тому, что был всегда на связи, очень быстро выполнил работу.
$15
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
хороший заказчик