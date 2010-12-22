Учебно-исследовательская работа ITSM

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Оценка экономической эффективности внедрения ITSM системы.

Цель работы: Основываясь на рекомендациях ITIL внедрить методологию ITSM в существующую систему управления IT — услугами и оценить экономическую эффективность внедрения. 50 стр. Сроки : обзор по главам 5 дней, УИР 06.01.2011

14 лет назад
ogz
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14 лет назад

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