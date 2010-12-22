Курсовой проект (практика)

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Рассчитать трубчатый теплообменник для сливок 55% жирности...есть ещё методичка, там непосредственно само оформление

методичка больши объемом.вышлю на почту

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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