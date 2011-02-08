Диплом, бухгалтерский учёт

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок194 просмотра

Тема: Учет и ревизия кассовых операций.

Практическая часть с привязкой к "реальному" предприятию.

60-70 страниц, срок 20 дней.

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$120
15 дней
Сотрудничали первый раз. Светлана выполнила работу в соответствии со всеми требованиями и точно в срок. Планирую сотрудничать дальше. Рекомендую.
Очень ответственный, корректный и порядочный заказчик! Четкое задание и своевременная оплата. Осталась довольна сотрудничеством! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

BubaSv
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад