Курсовая по экономике

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Тема - Учёт затрат, бюджетирование и калькулирование, (5 курс)

Методические указания и задание в приложенном архиве.

Прошу указать вашу цены и возможные сроки выполнения.

14 лет назад
Studento
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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