Предмет: Электроника и автоматика физических установок Тема или краткое описание работы: Разработка преобразователя данных из последовательной формы в параллельную и обратно(сериализатор/десериализатор) Количество страниц: 60-90 Срoк сдачи: 25.01.2011 Вид работы: Дипломная Tип работы: Теоретическая с практикой ...
Конструирование и расчет авто
Курсовой проект расчет главной пары ведущего моста автомобиля газ 3307
, материалы по ссылке http://help-s.ru/files/JCb06nX
Жду заявок, срок 2 недели
Заявки фрилансеров
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