Реферат по социологии 3159

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Завершен2 заявки176 просмотров

Реферат Российский средний класс, тенденции развития

10 - 15 стр + глоссарий, + статьи (краткое описание периодических статей)

файл большой не крепится http://depositfiles.com/files/3ntuep5np это методичка

14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyuma
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$18
2 дня
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Заявки фрилансеров

Lyuma
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад