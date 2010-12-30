E-mail: [email protected]
Образование:
два высших образования (с отличием)
Закончила аспирантуру по педагогическим наукам!!!!!!!
Темы работ: ПЕДАГОГИКА, философия, психология, БЖД, экономика, физика, математика, методика преподавания физики, математики и информатики.
А также:
компрессоры, автомобили, чертежи, 3 D моделирование, механика.
знание русского и украинского языков;
высокая работоспособность;
внимание к мелочам;
ответственность.
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работу. Все выполнено в кратчайший срок и очень качественно
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое задание, достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена быстро и очень достойно. Я довольна сотрудничеством с Людмилой
Ответный отзыв
Приятно было работать с профессионалом: четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо. Надеюсь продолжить наше сотрудничество.
$20
10 баллов
13 лет назад
Реферат отличный получился. Всем доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата в срок, задание четкое. Спасибо за сотрудничество.
$18
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Четкое задание, своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Рекоментую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за работы! Отличные рефераты! В срок! Отличная сумма! Довольны все на 100%
Ответный отзыв
Очень довольна совместным сотрудничеством! Четкое задание, комфортные условия работы и своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#47
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1475
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3152
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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