Lyuma

Людмила Lyuma

 
40 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

E-mail: [email protected]

Образование:

два высших образования (с отличием)

Закончила аспирантуру по педагогическим наукам!!!!!!!

Темы работ: ПЕДАГОГИКА, философия, психология, БЖД, экономика, физика, математика, методика преподавания физики, математики и информатики.

А также:

компрессоры, автомобили, чертежи, 3 D моделирование, механика.

знание русского и украинского языков;

высокая работоспособность;

внимание к мелочам;

ответственность.

Отзывы заказчиков
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
$40
10 баллов
13 лет назад
Чертежи в solid 3d
Спасибо за работу. Все выполнено в кратчайший срок и очень качественно
Хороший заказчик. Четкое задание, достойная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Реферат по психологии для медицинского Вуза
Работа выполнена быстро и очень достойно. Я довольна сотрудничеством с Людмилой
Приятно было работать с профессионалом: четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо. Надеюсь продолжить наше сотрудничество.
Ответный отзыв
_Klient_
Андрей 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Реферат (Автотюнинг)
Реферат отличный получился. Всем доволен. Спасибо!
Хороший заказчик, оплата в срок, задание четкое. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$18
10 баллов
13 лет назад
Реферат по социологии 3159
Отличная работа. Всем рекомендую
Хороший заказчик! Четкое задание, своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Рекоментую!
Ответный отзыв
Sunny_h
Елена 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Мировая экономика
Спасибо за работы! Отличные рефераты! В срок! Отличная сумма! Довольны все на 100%
Очень довольна совместным сотрудничеством! Четкое задание, комфортные условия работы и своевременная оплата оставили только наилучшие впечатления. Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#47
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1475
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3152
Копирайтинг
нет отзывов
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от 1 дня
#5780