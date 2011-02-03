Реферат по психологии для медицинского Вуза

$13
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Завершен4 заявки165 просмотров

Тема:"Эмоциональные процессы"

привести конкретный пример в работе с медицинскими сестрами,как тема приламляется в практической деятельности главной мед.сестры ЛПУ

введение

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заключение

список литературы (не менее 10 источников)

объем 20 страниц

оригинальность 85%

цена 400 р.

срок 10.02

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Lyuma
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена быстро и очень достойно. Я довольна сотрудничеством с Людмилой
Приятно было работать с профессионалом: четко поставленная задача, своевременная оплата. Спасибо. Надеюсь продолжить наше сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lyuma
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад