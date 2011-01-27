Дипломная работа по маркетингу

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Закрыт4 заявки144 просмотра

Тема дипломной разработка мероприятий по совершенствоанию сбытовой политики

один из файлов курсовая по маркетингу - это и есть тема диплома, но нужно сделать эту тему по предприятию, которое представлено в отчете по практике (второй файл)

данные по предприятию и методичку на почту

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$120
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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад