Дипломная работа по маркетингу

Тема дипломной разработка мероприятий по совершенствоанию сбытовой политики

один из файлов курсовая по маркетингу - это и есть тема диплома, но нужно сделать эту тему по предприятию, которое представлено в отчете по практике (второй файл)

данные по предприятию и методичку на почту