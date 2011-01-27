Курсовая по электроснабжению

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Нужно предложить несколько технических мероприятий в области электроснабжения,отопления, водоснабжения, направленных на повышение энергоэффективности предприятия. И показать экономический эффект.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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