Курсовая работа. Delphi или С++, SQL.

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Закрыт12 заявок285 просмотров

Подробности в архиве.

Интересует цена и сроки.

Оплата после проверки работы, либо через СБС.

DelphiSQL
14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров