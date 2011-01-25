Тема: Издание детективов для детей (на примере серии Черный котенок). Редакторский аспект. 25 страниц, список литературы срок 4 дня есть лабораторная работа по этой же специальности 10 страниц, методичка ...
Курсовая работа. Delphi или С++, SQL.
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