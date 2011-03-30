Диплом Денеж.потоки для Е.Ищенко

$167
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Завершен1 заявка153 просмотра

Задания в приложении

отчет по практике + диплом (речь+раздатка)

план+литра+введение на 27.01

далее график сдачи будет согласовываться

весь диплом с отчетом до 10 марта

анти 88%

цена 5000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$167
35 дней
Очередной успешно завершенный проект. все выполнено как и всегда на отлично!
Самый отличный заказчик, с которым я когда-либо работала!

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helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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