Предмет: украинский язык тип работы: диплом тема: «Конкуренція стилістичних і номінативних функцій терміна у поетичному контексті» (на прикладах поезій Запорізьких письменників) срок - до конца февраля ...
Курсовой Локомотивное и вагонное хозяйство
По дисциплине: "Локомотивное и вагонное хозяйство".
Требуется выполнить:
Введение
Рассчитать массу состава
Проверка массы состава:
На преодоление кинетического подъема
По длине приемо-отправочных путей
На трогание поезда с места
Начертить схему обслуживания заданных участков локомотивами и локомотивными бригадами 1,5
Расположить пункты смены локомотивных бригад 1,5
Разместить пункты технического обслуживания ТО-2 локомотивов и их экипировки (ПТОЛ) 2,0
Составить расписание движения поездов на заданном участке. 3,0
Составить расчетные ведомости оборота локомотивов на участке обращения 4,0
Разработать график оборота локомотивов ( ГОЛ) 3,0
Определить потребность локомотивов 1,0
Определить основные показатели работы локомотивов 3,0
Рассчитать контингент локомотивных бригад и основные показатели их работы. 2,0
Рассчитать программу ремонта и инвентарный парк локомотивов. 3,0
Рассчитать основные показатели использования грузовых вагонов. 4,0
Рассчитать количество вагонов, проходящих текущий отцепочный ремонт за сутки, месячную и годовую программу этого вида ремонта вагонов. 2,0
Определить потребность ремонтных мест и рабочей силы для текущего отцепочного ремонта
(ТР-1, ТР-2) 2,0
Расчет параметров вагоносборочного участка 3,0Определение эффективности использования производственных площадей и поточных линий.
Безопасность жизнедеятельности, охрана труда в заданном цехе (участке). 4,0
Оформление проекта 4,0
ИТОГО
Условия и задание обсуждаются индивидуально.
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