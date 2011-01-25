Курсовой Локомотивное и вагонное хозяйство

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок162 просмотра

По дисциплине: "Локомотивное и вагонное хозяйство".

Требуется выполнить:

Введение

Рассчитать массу состава

Проверка массы состава:

На преодоление кинетического подъема

По длине приемо-отправочных путей

На трогание поезда с места

Начертить схему обслуживания заданных участков локомотивами и локомотивными бригадами 1,5

Расположить пункты смены локомотивных бригад 1,5

Разместить пункты технического обслуживания ТО-2 локомотивов и их экипировки (ПТОЛ) 2,0

Составить расписание движения поездов на заданном участке. 3,0

Составить расчетные ведомости оборота локомотивов на участке обращения 4,0

Разработать график оборота локомотивов ( ГОЛ) 3,0

Определить потребность локомотивов 1,0

Определить основные показатели работы локомотивов 3,0

Рассчитать контингент локомотивных бригад и основные показатели их работы. 2,0

Рассчитать программу ремонта и инвентарный парк локомотивов. 3,0

Рассчитать основные показатели использования грузовых вагонов. 4,0

Рассчитать количество вагонов, проходящих текущий отцепочный ремонт за сутки, месячную и годовую программу этого вида ремонта вагонов. 2,0

Определить потребность ремонтных мест и рабочей силы для текущего отцепочного ремонта

(ТР-1, ТР-2) 2,0

Расчет параметров вагоносборочного участка 3,0Определение эффективности использования производственных площадей и поточных линий.

Безопасность жизнедеятельности, охрана труда в заданном цехе (участке). 4,0

Оформление проекта 4,0

ИТОГО

Условия и задание обсуждаются индивидуально.

14 лет назад
drmiha
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров