Курсовая Реклама на радио и ТВ

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Курс: 5

Предмет: Реклама на радио и ТВ

Вид работы: Курсовая работа

Объем: 25-30 стр

Тема: Технологии создания радиоспотов. Сценарные и сюжетные решения

Дополнительно: Должны быть ссылки, указана литература не меньше 7 книг

Требования: методички нет.

Срок сдачи: 30 января или укажите свой

Стоимость: ?

14 лет назад
FeoKat
51 год
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks-t
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$35
4 дня

Заявки фрилансеров

aleks-t
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад