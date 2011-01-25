Курсовая Реклама на радио и ТВ

Нужно дописать дипломную работу по финансам (специальность:"Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу") - она написана, но 80% работы нужно исправить, тема: "Капітал підприємства та джерела його формування". Сроки 03.02.11, возможны еще правки после просмотра ...