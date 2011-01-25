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Курсовая Реклама на радио и ТВ
Курс: 5
Предмет: Реклама на радио и ТВ
Вид работы: Курсовая работа
Объем: 25-30 стр
Тема: Технологии создания радиоспотов. Сценарные и сюжетные решения
Дополнительно: Должны быть ссылки, указана литература не меньше 7 книг
Требования: методички нет.
Срок сдачи: 30 января или укажите свой
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