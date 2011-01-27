Реферат по КСЕ

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Завершен3 заявки181 просмотр

Реферат на тему «Описание микрообъектов в квантовой механике» срок 1-2 дня, 10-15 страниц

14 лет назад
Soffiya
Софья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Елена выполнила качественную работу в установленные сроки. Все отлично и без замечаний! От меня +10!!! С ув. Софья
Приятно работать с Софьей, все четко и без проблем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад