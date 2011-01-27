Тема: Правоотношения родителей и детей по законодательству РФ Требования: объем 70-80 стр, оригинальность строго не менее 85%. В ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования, актуальность. Сначала пишем план: он должен состоять из трех ...
Реферат по КСЕ
Реферат на тему «Описание микрообъектов в квантовой механике» срок 1-2 дня, 10-15 страниц
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