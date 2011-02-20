Дипломная работа по праву

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Закрыт10 заявок217 просмотров

Тема: Правоотношения родителей и детей по законодательству РФ

Требования: объем 70-80 стр, оригинальность строго не менее 85%. В ведение: задачи, цели, объект, предмет исследования, актуальность.

Сначала пишем план: он должен состоять из трех глав и в каждой главе по 2-3 под главы.

Работу писать по главам. Рассчитываться буду та же по главам.

Срок: 20.02.2011.

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$140
15 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад