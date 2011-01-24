Внести исправления в диплом (доделать 20% диплома)

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Закрыт4 заявки163 просмотра

Работа готова, но есть много правок от научного руководителя.

Времени - мало.

Жду предложения по ценам и срокам.

ТЕМА: РОЗРОБКА ІМІДЖЕВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ

ВАЖНО: Диплом на укр. языке.

14 лет назад
ProoF_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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