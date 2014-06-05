Диплом по Сбербанку для М. Русаковой

$167
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Завершен1 заявка97 просмотров

Задание в файле

Методичка тут http://files.mail.ru/4HU8QR

план+введение+литература на 27.01

диплом до марта

анти 85%

цена 5000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$150
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо Елене за постоянное сотрудничество! Побольше бы таких клиентов! +10

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад