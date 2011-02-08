Диплом приватно для Е. Романович

$134
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Завершен1 заявка120 просмотров

Задание в файле

срок 25.01 план

29.01 1 и 2 глава

05.02 весь диплом

цена 4000 р.

анти от 88%

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$50
10 дней
Работа выполнена на высоко, не боюсь этого слова профессиональном уровне. Мои рекомендации
Как всегда было приятно и выгодно сотрудничать. Большое спаисбо за заказы, доверие и своевременную оплату. +100 баллов

Заявки фрилансеров

r-alena
44 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад