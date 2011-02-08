Курсовой проект по ЦУиМП (Цифровые устройства и микропроцессоры) Тема: Построить цифровой фильтр для высокочастотной составляющей сложного сигнала.
Диплом приватно для Е. Романович
Задание в файле
срок 25.01 план
29.01 1 и 2 глава
05.02 весь диплом
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