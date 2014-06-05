Курсовой проект по ЦУиМП (Цифровые устройства и микропроцессоры) Тема: Построить цифровой фильтр для высокочастотной составляющей сложного сигнала.
Приватно для Н. Злыгостевой - агрессивные дети
Тема- Психологическое конс. подростков с агрессив. поведением
теория+практика
объем 70-75 страниц+приложения
обязательно таблицы и диаграммы
выборку уточним
индивид+групповое конс.
антиплагиат от 85%
сдача по главам
срок на всю работу 1 марта 2011 г.
цена 4000 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $33
Итак нужно выполнить курсовую работу по статистике за 2-3 дня бюджет 1000 рублей задание прикрепил нужны люди с опытомЗавершен14 лет назад
- $1000
Необходимо написать 100 страниц текста по психологии (обработка, анализ статистических данных + дополнение необходимое по статистике). Знание психологии (методов опросов и исследования) обязательно. Текст должен носить научный характер. Просьба указывать в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
Курс: 6 Предмет: Семиотические модели в рекламе. Тема: Знаковые функции звука на примере работ (или в работах) Юрия Грымова. Вид работы: курсовая Объём: 40стр Требования: ...Закрыт14 лет назад
Курс: 5 Предмет: комплексный экономический анализ Тема: см.вложение Вид работы: курсовая Объём: тема 5Закрыт14 лет назад
Предмет правоведение реферат на тему: принципы гражданского права Срок к четвергу к 9 утра по мск объём 12 стрЗавершен14 лет назад
Предмет человек и его потребности тема: роль психологии, социологии и экономики в совершенствовании сервиса. срок к четвергу к 9 утра по мск объём 10-12 стр пишите стоимость и срокиЗавершен14 лет назад
Предмету логика тема: понятие гипотезы и ее структура Объём 10-12 стр Срок к четвергу к 9 утра Пишите стоимость и срокиЗавершен14 лет назад
Реферат по предмету регионоведение на тему австралия ( чтобы в реферате было:почва, климат , геологическое строение, животные , растения ,ландшафты, расо-этнический фактор, демография , расселение населения, религия ,политика, географический фактор, экономика, цивилизационный фактор). ...Завершен14 лет назад
Нужна готовая дипломная работа Примерная тема: "Познавательный туризм"Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад