Приватно для Н. Злыгостевой - агрессивные дети

$134
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка169 просмотров

Тема- Психологическое конс. подростков с агрессив. поведением

теория+практика

объем 70-75 страниц+приложения

обязательно таблицы и диаграммы

выборку уточним

индивид+групповое конс.

антиплагиат от 85%

сдача по главам

срок на всю работу 1 марта 2011 г.

цена 4000 р.

14 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$135
10 дней
Отличный автор по психологии. Все четко и по заданию.Рекомендую
Стабильный, надежный, адекватный заказчик и просто приятный в общении человек. Рекомендую сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Zlata_RUAF
43 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад