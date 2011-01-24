Психология

$1000
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Закрыт12 заявок289 просмотров

Необходимо написать 100 страниц текста по психологии (обработка, анализ статистических данных + дополнение необходимое по статистике).

Знание психологии (методов опросов и исследования) обязательно. Текст должен носить научный характер.

Просьба указывать в ответах опыт работы (написания текстов) по специальности (психология) и mail. Оплата 18000 р.

14 лет назад
CTV
59 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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