Курсовой проект по ЦУиМП (Цифровые устройства и микропроцессоры) Тема: Построить цифровой фильтр для высокочастотной составляющей сложного сигнала.
Психология
Необходимо написать 100 страниц текста по психологии (обработка, анализ статистических данных + дополнение необходимое по статистике).
Знание психологии (методов опросов и исследования) обязательно. Текст должен носить научный характер.
Просьба указывать в ответах опыт работы (написания текстов) по специальности (психология) и mail. Оплата 18000 р.
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