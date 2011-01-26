Реферат Человек и его потребности

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Завершен1 заявка129 просмотров

Предмет человек и его потребности тема: роль психологии, социологии и экономики в совершенствовании сервиса.

срок к четвергу к 9 утра по мск

объём 10-12 стр

пишите стоимость и сроки

14 лет назад
baksi8
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена отлично справилась с рефератом Человек и его потребности) продолжаем сотрудничать)
Приятно работать с грамотными заказчикам, рекомендовать не буду, так как очень хочу работать со Станиславом и далее ;)

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад