Предмету логика тема: понятие гипотезы и ее структура Объём 10-12 стр Срок к четвергу к 9 утра Пишите стоимость и сроки
Реферат Человек и его потребности
Предмет человек и его потребности тема: роль психологии, социологии и экономики в совершенствовании сервиса.
срок к четвергу к 9 утра по мск
объём 10-12 стр
пишите стоимость и сроки
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