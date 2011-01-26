Курсовая по маркетингу

$37
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Завершен2 заявки131 просмотр

Тема: Маркетинг банковских услуг

Объем 30 страниц.

План есть, скину исполнителю.

14 лет назад
alisa757
Любовь 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$37
2 дня
Сегодня, как и запланировано, получила результат работы. Отличная работа! Всем рекомендую!
Замечательный заказчик! Комфортно и легко общаться в процессе работы над заказом. Оплата - моментальная. Спасибо.

Заявки фрилансеров

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад