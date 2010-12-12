alisa757

Любовь Плотнокова alisa757

 
36 летРоссия/Липецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
olenusyk
Елена 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-1)
$37
10 баллов
13 лет назад
Курсовая по маркетингу
Замечательный заказчик! Комфортно и легко общаться в процессе работы над заказом. Оплата - моментальная. Спасибо.
Сегодня, как и запланировано, получила результат работы. Отличная работа! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
katyukhasmirnova
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Курсовая бух. учет
С Любовью приятно общаться и легко работать – с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Вежливое отношение к исполнителю, адекватная и быстрая оплата выполненной работы – чего еще может желать фрилансер от заказчика?
Екатерина, профессиональный исполнитель. За очень короткое срок, справилась с проектом на отлично. Большое спасибо за качественное выполненную работу. Буду сотрудничать по другим своим проектам, и всем советую.
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olenusyk
Елена 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-1)
$8
10 баллов
13 лет назад
Ессе по менеджменту
Отличный заказчик. Корректность в общении и своевременная оплата. О сотрудничестве осталось самое лучшее впечатление.
Потрясающий фрилансер!!! Все точно во время и за умеренную плату!!! А главное-качество на высшем уровне! Занесла Елену в избранное! Теперь буду часто обращаться к Елене!
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ANNA-LOLA
Анна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста
Любовь четко формулирует задание и вовремя все оплачивает. Приятно сотрудничать!
Благодарю Анну за отличную работу! Все вовремя, ответственно. Без лишних вопросов, сразу видно – человек профессионал .Рекомендую всем!
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Stadany
Оксана 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
$8
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста
Очень приятная в общении девушка, работу оплатила мгновенно, причем парой рублей больше, чем ожидалось. Мелочь, а приятно.
Благодарю Оксану за отличную работу! Все вовремя, ответственно. Без лишних вопросов, сразу видно – человек профессионал .Рекомендую всем!
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