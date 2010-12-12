Нужен реферат по экономическому анализу тема на выбор исполнителя объем 8-10 стр
- Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен реферат по АФХД к вечеру. Объем: 10 стр. жду предложения по ценеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо распознать текст, и преобразовать в ворд. жду предложений по ценеРедактирование и Корректура17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $37
Тема: Маркетинг банковских услуг Объем 30 страниц. План есть, скину исполнителю.Завершен13 лет назад
Тема: Экономическая эффективность основных фондов. Объем 10 стр. Предложения по цене.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема: учет лизинговых операций объем 20 стр. список литературы 20 источников предложения по цене.Завершен13 лет назад
Тема: "Сущность и организация финансового менеджмента на предприятии". Объем 15 стр. срок суткиЗавершен13 лет назад
Нужен диплом по специаьноси: Бизнес-администрирования.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Жду предложения по цене. Тематика юридическаяКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Стр. 20-25 Уник. 75 Тема: Демократия и монархияЗавершен13 лет назад
Уникальность 80% Жду предложения по цене С учетом того, что уникальность низкая, бюджет планируется небольшой.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Тема: общение глухих дошкольников со взрослыми и детьми. план: 1. рекомендации родителям глухого ребенка. общение глухих дошкольников со взрослыми и детьми. 2. подбор диагностических методик для изучения общения глухих дошкольников со взрослыми и детьми. 3. правило общения с глухим ...Завершен13 лет назад
Тема: Проблемы деятельности иностранных страховщиков на российском страховом рынке. Пишите цены и план. Выбирать исполнителя буду по плану. Срок 5 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад