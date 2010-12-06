ANNA-LOLA

Анна ANNA-LOLA

 
32 годаУкраина/Луцк
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Я умею писать качественные статьи и тексты. От качества и грамотности написанного текста зависит успех всего Вашего проекта. Поэтому нужно заинтересовать читателя и это я умею. Сделаю все с учетом Ваших требований и пожеланий. С уважением Анна.

Отзывы заказчиков
alisa757
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт текста
Благодарю Анну за отличную работу! Все вовремя, ответственно. Без лишних вопросов, сразу видно – человек профессионал .Рекомендую всем!
Любовь четко формулирует задание и вовремя все оплачивает. Приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
robocyyp
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Поиск информации по теме
Все выполнено качественно и в срок! Обязательно обращусь в будущем.
Очень хороший заказчик. Ставит конкретные, выполнимые цели. Приятно сотрудничать :)
Ответный отзыв
RAWordWay
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Статьи на туристическую тему
Приятная девушка, все сделала качественно и в установленные сроки. Не возникало лишних вопросов. Рекомендую!
Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
#589
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
#331