Я умею писать качественные статьи и тексты. От качества и грамотности написанного текста зависит успех всего Вашего проекта. Поэтому нужно заинтересовать читателя и это я умею. Сделаю все с учетом Ваших требований и пожеланий. С уважением Анна.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
13 лет назад
Благодарю Анну за отличную работу! Все вовремя, ответственно. Без лишних вопросов, сразу видно – человек профессионал .Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Любовь четко формулирует задание и вовремя все оплачивает. Приятно сотрудничать!
$10
10 баллов
13 лет назад
Все выполнено качественно и в срок! Обязательно обращусь в будущем.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Ставит конкретные, выполнимые цели. Приятно сотрудничать :)
$10
10 баллов
13 лет назад
Приятная девушка, все сделала качественно и в установленные сроки. Не возникало лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
#589
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $1
#331