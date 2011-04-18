Работа было достаточно несложная, но было очень много копипаста, реферат был написан по теме, но очень отличался от предоставленного мной подробного плана, некоторые аспекты были описаны ( ну точней это был копипаст) слишком подробно , многое просто отсутствовало. Заключение никакое. Да, времени было мало, но ругаться и ждать более лучшего результата у меня уже не было времени, переделал сам процентов 60 работы, сдал на 10. Кому то та работа показалась бы хорошей, мне не очень. Однако на опыте Еленой были переделаны пункты и оперативно найдена некоторая интересная информация, за это спасибо. Если хотите качества - обращайтесь заранее и просите делать рерайт найденой информации, а не копипаст, даже если он и с ссылками..