robocyyp

Сергей robocyyp

 
39 летРоссия/Кемь
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • 4 коротких эссе: 2 на рус., 2 на англ.

    $50

    Добрый вечер. Нужно написать 4 эссе, подробное описание в приложении 1.docx. Можно (даже лучше) брать частями, если кто берется за английское - то нужно делать сразу 2, они взаимосвязаны. Каждое эссе по 2 страницы, полные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск информации по теме

    Нужно найти 200 текстов в Интернете, по теме электроэнергетика, по каждой новости создать файлик, в котором описать, какие из перечисленных факторов (их 9 штук) встречаются в данном тексте. ( факторы в приложенных файлах) Каждый текст ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Эссе на английском

    Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов, тема How to improve situation on Russian Railways? Тип эссе - essays suggestions solutions to problems. Как писать данное эссе - ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать анализ предметной области банков (4 стр)

    Нужно написать маленький анализ, 4 страницы А4 12 полуторный, Анализ предметной области - банковское мошенничество(только в сфере киберпреступлений) - написать про наиболее известные случаи воровства при использовании информационных технологий, и написать сколько при этом ежегодно ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая о банковских ИС и киберпреступлениях

    Ужно написать курсовую, связанную с банковскими ИС и защитой от киберпреступлений. Подробный план уже есть, есть некоторые источники. до 20 страниц основного текста. подробности лично. оплата ЯД Срок исполнения – 6 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Самари на английском по эссе на русском

    Нужно сделать короткое самари на английском - 1,5 страницы А4 12 полуторный. исходный текст страниц 8 эссе на русском языке, на экономическую тему. оставляйте пожалуйста контактные данные

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат по экономике

    Нужно написать реферат 8-10 страниц на русском языке по 2-3 англоязычным статьям экономической тематики к вечеру этой субботы. Оставляйте пожалуйста свои контактные данные.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн к готовой презентации, 10 слайдов

    Задача: Дизайн готовой презентации в 10 слайдов. Текст и графика будут распределены по нужным слайдам, необходима верстка внутри слайда и общее оформление презентации. Требования: Светлый фон, без ярких цветов и рисунков. Обязательно наличие progress tracker на каждом слайде Сроки: Презентация будет ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Спарсить данные с одного интернет-магазина

    Нужно скопировать данные по всем категориям с сайта http://www.chinavasion.com/ Не важно как вы это будете делать, но сохраните в doc или exell. нужны название товара, цена, описание под ним, картинки, и картинки в описании. уменьшенные картинки ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать abstract и review по статье на английском

    Нужно написать abstract и review по статье на английском по 200 слов на английском. Статья в прикрепленном файле, инструкция тоже. нужно это сделать быстро, статья небольшая ~ 1800 слов. оплата вебмани. нужно сделать сегодня и выслать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат внедрение Microsoft Dynamics AX

    Нужно написать реферат на 15 страниц 14 кегль полуторный интервал на тему "пример внедрения Microsoft Dynamics AX в России" нужно найти и описать реальный проект реального предприятия. если берете откуда то информацию - везде ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать короткое эссе на основе материалов.

    Нужно написать короткое эссе 2 страницы ( не больше) 14м полуторным кеглем. На основе прикрепленных материалов на тему: "Oснoвные прoблемы леснoй отрaсли РФ. Вoзможности зaимствования зaрубежного oпыта". Оплата wmz, wmr. срок исполнения 2-3 дня.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет магазин необычных вещей

    $100

    Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla с virtuemart. (не по шаблону, сделать макет) Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно. При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и ...

    JoomlaVirtuemart
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla. Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно. При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и накладываться на фото товара логотип магазина (пока ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поиск информации по теме

    $17

    Нужно найти в интернете 50 примеров по теме "Катастрофа, авария, приведшая к гибели сотрудников", используя любые интернет-новостные ресурсы. Оформление по образцу в прикрепленном файле. Срок выполнения 2 дня Оплата 500 рублей эквивалентом в WMZ при успешном выполнении возможны еще ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат по Информационным системам

    Тема реферата Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ИС (Понятие жизненного цикла ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Условия завершения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
4 коротких эссе: 2 на рус., 2 на англ.
Спасибо Вам, Сергей, за интересное задание, оперативную связи и достойную оплату. Рекомендую однозначно!
Качественно, в срок, в соответствии со всеми требованиями! Спасибо за проделанную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
9 баллов
12 лет назад
Курсовая информационные системы
Работать с Сергеем по данному проекту было в целом комфортно. Однако, не совсем четко указанные требования: например то, что нельзя было использовать информацию с ссылками, но без рерайта, немного осложнили работу. Однако, этот фактор лишь немного снизил уровень проекта.
Работа было достаточно несложная, но было очень много копипаста, реферат был написан по теме, но очень отличался от предоставленного мной подробного плана, некоторые аспекты были описаны ( ну точней это был копипаст) слишком подробно , многое просто отсутствовало. Заключение никакое. Да, времени было мало, но ругаться и ждать более лучшего результата у меня уже не было времени, переделал сам процентов 60 работы, сдал на 10. Кому то та работа показалась бы хорошей, мне не очень. Однако на опыте Еленой были переделаны пункты и оперативно найдена некоторая интересная информация, за это спасибо. Если хотите качества - обращайтесь заранее и просите делать рерайт найденой информации, а не копипаст, даже если он и с ссылками..
Ответный отзыв
Irene_Pavlenko
Ирина 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
$1
10 баллов
13 лет назад
Самари на английском по эссе на русском
Отличный заказчик: четкое ТЗ, быстрая и своевременная оплата. Рекомендую!
Качественно выполненная работа и в срок - все это про Ирину. Всем советую обращаться)
Ответный отзыв
slavayoung
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Интернет магазин необычных вещей
Хороший заказчик, приятно сотрудничать. Четко ставит ТЗ, знает чего хочет, и всегда готов к решению возникающих вопросов. Спасибо за своевременную оплату.
Сайт сделан согласно ТЗ, нареканий нет, исполнитель очень оперативно все исправляет и выполняет, а еще хороший консультант) всем советую.
Ответный отзыв
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
$15
10 баллов
13 лет назад
Написать abstract и review по статье на английском
Сергей - отличный заказчик. Приятный в общении человек и четко ставит требуемые задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю успехов.
Не зря выбрал именно этого исполнителя, отзывы не врут - действительно выполнено быстро ( за 2 часа!) и очень качественно. Если будут подобные работы обязательно обращусь еще раз.
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