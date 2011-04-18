Добрый вечер. Нужно написать 4 эссе, подробное описание в приложении 1.docx. Можно (даже лучше) брать частями, если кто берется за английское - то нужно делать сразу 2, они взаимосвязаны. Каждое эссе по 2 страницы, полные ...
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно найти 200 текстов в Интернете, по теме электроэнергетика, по каждой новости создать файлик, в котором описать, какие из перечисленных факторов (их 9 штук) встречаются в данном тексте. ( факторы в приложенных файлах) Каждый текст ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Написать курсовую, про защиту банков. есть очень подробный план, некоторые пункты уже сделаны. нужно дописать и оформить на 20 страниц 12 кегль полуторный. сроки 4 дня. оплата яд.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужно написать эссе на английском языке ~ 400 слов, тема How to improve situation on Russian Railways? Тип эссе - essays suggestions solutions to problems. Как писать данное эссе - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать маленький анализ, 4 страницы А4 12 полуторный, Анализ предметной области - банковское мошенничество(только в сфере киберпреступлений) - написать про наиболее известные случаи воровства при использовании информационных технологий, и написать сколько при этом ежегодно ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ужно написать курсовую, связанную с банковскими ИС и защитой от киберпреступлений. Подробный план уже есть, есть некоторые источники. до 20 страниц основного текста. подробности лично. оплата ЯД Срок исполнения – 6 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать короткое самари на английском - 1,5 страницы А4 12 полуторный. исходный текст страниц 8 эссе на русском языке, на экономическую тему. оставляйте пожалуйста контактные данныеЗавершен13 лет назад
Необходимо перевести текст на экономическую тематику (в основном терминология, связанная с банками) Если есть возможность, желательно сделать легкий рерайт. Сроки- до 22.00 сегодня.Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать реферат 8-10 страниц на русском языке по 2-3 англоязычным статьям экономической тематики к вечеру этой субботы. Оставляйте пожалуйста свои контактные данные.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Дизайн готовой презентации в 10 слайдов. Текст и графика будут распределены по нужным слайдам, необходима верстка внутри слайда и общее оформление презентации. Требования: Светлый фон, без ярких цветов и рисунков. Обязательно наличие progress tracker на каждом слайде Сроки: Презентация будет ...Презентации3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно скопировать данные по всем категориям с сайта http://www.chinavasion.com/ Не важно как вы это будете делать, но сохраните в doc или exell. нужны название товара, цена, описание под ним, картинки, и картинки в описании. уменьшенные картинки ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно написать abstract и review по статье на английском по 200 слов на английском. Статья в прикрепленном файле, инструкция тоже. нужно это сделать быстро, статья небольшая ~ 1800 слов. оплата вебмани. нужно сделать сегодня и выслать ...Завершен13 лет назад
Нужно написать реферат на 15 страниц 14 кегль полуторный интервал на тему "пример внедрения Microsoft Dynamics AX в России" нужно найти и описать реальный проект реального предприятия. если берете откуда то информацию - везде ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать короткое эссе 2 страницы ( не больше) 14м полуторным кеглем. На основе прикрепленных материалов на тему: "Oснoвные прoблемы леснoй отрaсли РФ. Вoзможности зaимствования зaрубежного oпыта". Оплата wmz, wmr. срок исполнения 2-3 дня.Завершен13 лет назад
- $100
Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla с virtuemart. (не по шаблону, сделать макет) Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно. При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla. Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно. При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и накладываться на фото товара логотип магазина (пока ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $17
Нужно найти в интернете 50 примеров по теме "Катастрофа, авария, приведшая к гибели сотрудников", используя любые интернет-новостные ресурсы. Оформление по образцу в прикрепленном файле. Срок выполнения 2 дня Оплата 500 рублей эквивалентом в WMZ при успешном выполнении возможны еще ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема реферата Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ИС (Понятие жизненного цикла ИС. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ИС. Условия завершения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад