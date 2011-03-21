Интернет магазин необычных вещей

Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla с virtuemart. (не по шаблону, сделать макет)

Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно.

При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и накладываться на фото товара логотип магазина (пока нет, но для тестирования сделать любой)

Оплата по робокассе.

Остальное все так же - места под корзину профиль, новости информация о сайте и прочее - главное чтобы это было непохоже на оригинальный сайт, но было стильно.

Добавить то, чего нет на сайте-оригинале это плюс.

Детали по дизайну и прочему сообщу исполнителю.

Срок исполнения: 10-15 дней.

Оплата WMZ

Оставляйте, пожалуйста, свои контакты для связи.