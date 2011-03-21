Интернет магазин необычных вещей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки277 просмотров

Нужен сайт интернет-магазин на cms Joomla с virtuemart. (не по шаблону, сделать макет)

Он должен быть по функционалу похож на corestore.ru, только сделать более стильно.

При добавление товара должна быть возможность заносить их в несколько категорий и накладываться на фото товара логотип магазина (пока нет, но для тестирования сделать любой)

Оплата по робокассе.

Остальное все так же - места под корзину профиль, новости информация о сайте и прочее - главное чтобы это было непохоже на оригинальный сайт, но было стильно.

Добавить то, чего нет на сайте-оригинале это плюс.

Детали по дизайну и прочему сообщу исполнителю.

Срок исполнения: 10-15 дней.

Оплата WMZ

Оставляйте, пожалуйста, свои контакты для связи.

Joomla
14 лет назад
robocyyp
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

slavayoung
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад
$100
10 дней
Сайт сделан согласно ТЗ, нареканий нет, исполнитель очень оперативно все исправляет и выполняет, а еще хороший консультант) всем советую.
Хороший заказчик, приятно сотрудничать. Четко ставит ТЗ, знает чего хочет, и всегда готов к решению возникающих вопросов. Спасибо за своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

slavayoung
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
14 лет назад

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