Chasebe

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок251 просмотр

Новый вид коммерции методом розыгрыша товара среди нескольких покупателей.

Любой пользователь может разыграть свои товары через сайт.

Простой пример мы продаем ферарри за $250.000

Стоимость участия в розыгрыше — $10

Количество возможных покупаемых билетов одному пользователю не ограниченно.

Необходимо собрать 25.000 участников для участия в лоте, чтобы покрыть 100% стоимости лота.

А значит те кто уже оплатили, а также сам инициатор розыгрыша, будут искать друзей для скорейшего закрытия лота

Чем быстрее найдутся все 100% участников тем быстрее произойдет розыгрыш. Победитель будет один. Но он купит этот лот всего за $10 а значит станет чуть ли не национальным героем в своем регионе и будет рекламировать сайт всем своим друзьям и знакомым.

ТЗ после определения победителя.

Сразу чтобы отсечь желающих:

Что нужно

1. Мультиязычная система

2. Отличное качество верстки

3. Понимание юзабилити

4. СЕО подготовка

5. Бюджет фиксирован

6. 100% самопис желательно фреймворк (Joomla, WP, etc идут лесом)

7. Умение адаптировать зарубежные платежные системы (PayPal, Google, MoneyBookers ну и Webmoney)

8. Умение правильно задавать вопросы в процессе разработки.

9. Бесплатная поддержка и исправление ошибок после сдачи на период 90 дней.

10. Оплата в три этапа 40 (проектирование и дизайн) 30 (программирование альфа) 30 (тестирование и сдача бета)

Вроде все. Жду предложений. В приложении образец главной для понимания.

JoomlaWordPress
14 лет назад
akachur
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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