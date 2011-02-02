Нужно с нуля поднять сайт аукцион. В принципе какой движок не важно. Дизайн и функционал хотелось бы полностью скопировать www.trademe.co.nz . От Вас только написание скрипта. Если вы скачаете бесплатный скрипт и подгоните под то ...
Chasebe
Новый вид коммерции методом розыгрыша товара среди нескольких покупателей.
Любой пользователь может разыграть свои товары через сайт.
Простой пример мы продаем ферарри за $250.000
Стоимость участия в розыгрыше — $10
Количество возможных покупаемых билетов одному пользователю не ограниченно.
Необходимо собрать 25.000 участников для участия в лоте, чтобы покрыть 100% стоимости лота.
А значит те кто уже оплатили, а также сам инициатор розыгрыша, будут искать друзей для скорейшего закрытия лота
Чем быстрее найдутся все 100% участников тем быстрее произойдет розыгрыш. Победитель будет один. Но он купит этот лот всего за $10 а значит станет чуть ли не национальным героем в своем регионе и будет рекламировать сайт всем своим друзьям и знакомым.
ТЗ после определения победителя.
Сразу чтобы отсечь желающих:
Что нужно
1. Мультиязычная система
2. Отличное качество верстки
3. Понимание юзабилити
4. СЕО подготовка
5. Бюджет фиксирован
6. 100% самопис желательно фреймворк (Joomla, WP, etc идут лесом)
7. Умение адаптировать зарубежные платежные системы (PayPal, Google, MoneyBookers ну и Webmoney)
8. Умение правильно задавать вопросы в процессе разработки.
9. Бесплатная поддержка и исправление ошибок после сдачи на период 90 дней.
10. Оплата в три этапа 40 (проектирование и дизайн) 30 (программирование альфа) 30 (тестирование и сдача бета)
Вроде все. Жду предложений. В приложении образец главной для понимания.
Заявки фрилансеров
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