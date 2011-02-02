Новый вид коммерции методом розыгрыша товара среди нескольких покупателей.

Любой пользователь может разыграть свои товары через сайт.

Простой пример мы продаем ферарри за $250.000

Стоимость участия в розыгрыше — $10

Количество возможных покупаемых билетов одному пользователю не ограниченно.

Необходимо собрать 25.000 участников для участия в лоте, чтобы покрыть 100% стоимости лота.

А значит те кто уже оплатили, а также сам инициатор розыгрыша, будут искать друзей для скорейшего закрытия лота

Чем быстрее найдутся все 100% участников тем быстрее произойдет розыгрыш. Победитель будет один. Но он купит этот лот всего за $10 а значит станет чуть ли не национальным героем в своем регионе и будет рекламировать сайт всем своим друзьям и знакомым.

ТЗ после определения победителя.

Сразу чтобы отсечь желающих:

Что нужно

1. Мультиязычная система

2. Отличное качество верстки

3. Понимание юзабилити

4. СЕО подготовка

5. Бюджет фиксирован

6. 100% самопис желательно фреймворк (Joomla, WP, etc идут лесом)

7. Умение адаптировать зарубежные платежные системы (PayPal, Google, MoneyBookers ну и Webmoney)

8. Умение правильно задавать вопросы в процессе разработки.

9. Бесплатная поддержка и исправление ошибок после сдачи на период 90 дней.

10. Оплата в три этапа 40 (проектирование и дизайн) 30 (программирование альфа) 30 (тестирование и сдача бета)

Вроде все. Жду предложений. В приложении образец главной для понимания.