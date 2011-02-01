Создать сайт Социальная сеть для маркетологов

ВАЖНО!

0. УВАЖАЕМЫЕ! ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО И СТОИМОСТЬ!!! В ЛИЧНОЙ БЕСЕДЕ С ДЕСЯТКАМИ ПАРТНЕРОВ Я ОБГОВАРИВАТЬ ДЕТАЛИ НЕ БУДУ - НЕРЕАЛЬНО.

1. Работаем с командами, просьба не откликаться "профессионалов" которые "смогут осилить сами"!

2. Необходим опыт в создании социальных сетей! Прошу предоставить портфолио.

3. Оплата поэтапно

4. Прошу предоставить стоимость за нормо-час, а также за весь проект отдельно.

5. PHP, JomSocial

Необходимо создать социальную сеть. Подробности в описании SRS приложенном тут. В файле отсутствует описание модулей "Работа" и "Фриланс", а также возможно косметические изменения перед началом работы (обговаривается с тем, кто выиграет тендер). Есть также динамический макет (также с победителем) разработанный для проекта, в котором также необходимо навести "марафет" - немного изменений, на 90% он готов.

Необходима консультация по юзабилити некоторых модулей.

Данный проект изначально планировался для реализации на JomSocial

Документ в DJVU

От прежнего контрагента пришлось отказаться из-за резкого завышения услуг (разница в 400%).