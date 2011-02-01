Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу. примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О ...
Создать сайт Социальная сеть для маркетологов
ВАЖНО!
0. УВАЖАЕМЫЕ! ПРОШУ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ССЫЛКУ НА ПОРТФОЛИО И СТОИМОСТЬ!!! В ЛИЧНОЙ БЕСЕДЕ С ДЕСЯТКАМИ ПАРТНЕРОВ Я ОБГОВАРИВАТЬ ДЕТАЛИ НЕ БУДУ - НЕРЕАЛЬНО.
1. Работаем с командами, просьба не откликаться "профессионалов" которые "смогут осилить сами"!
2. Необходим опыт в создании социальных сетей! Прошу предоставить портфолио.
3. Оплата поэтапно
4. Прошу предоставить стоимость за нормо-час, а также за весь проект отдельно.
5. PHP, JomSocial
Необходимо создать социальную сеть. Подробности в описании SRS приложенном тут. В файле отсутствует описание модулей "Работа" и "Фриланс", а также возможно косметические изменения перед началом работы (обговаривается с тем, кто выиграет тендер). Есть также динамический макет (также с победителем) разработанный для проекта, в котором также необходимо навести "марафет" - немного изменений, на 90% он готов.
Необходима консультация по юзабилити некоторых модулей.
Данный проект изначально планировался для реализации на JomSocial
Документ в DJVU
От прежнего контрагента пришлось отказаться из-за резкого завышения услуг (разница в 400%).
Заявки фрилансеров
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