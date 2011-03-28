Здравствуйте, нужно написать сайт на 1С Битрикс с следующим функционалом: - Синхронизация с 1С (актуальность цен) - Импорт из Exel (есть 2 файла каталогов с РАЗНОЙ структурой. Импортируется один файл, далее ...
Сайт на Joomla
Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу.
примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ДОКУМЕНТЫ КОНТАКТЫ".
примерно что-то в таком духе планируется http://www.globalradiator.ru/
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