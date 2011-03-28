Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки466 просмотров

Нужно сделать сайт на джумле, дизайна пока нету, но вскоре будет сделан. Нужно знать за сколько возьметесь на подгонку будущего дизайна под джумлу.

примерно 15-20 страниц, стандартное меню сайта визитки, "ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ДОКУМЕНТЫ КОНТАКТЫ".

примерно что-то в таком духе планируется http://www.globalradiator.ru/

Joomla
14 лет назад
SuiRey
Егор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$100
2 дня
Отлично выполненная работа! Быстро и качественно! Никаких претензий к результату нет, рекомендую!
С радостью выполнил этот проект. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад