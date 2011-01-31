Сайт интернет магазина для скидок

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок243 просмотра

Сайт интернет магазина для скидок. Примерный дизайн и функционал на сайте http://deal24.lv. Админ панель. Платежные системы. Пример главное страницы в файле. По срокам макс. 30 дней.Безопасная сделка. Оплата поэтапно.При 90 % сделанного проекта перечислю 50 % от суммы, по окончании все оставшуюся.Возможность отправки СМС сообщения при покупке. Возможность добавлять города(через админку).Партнерская программа. Автоматизация (то есть при окончании работ, чтобы не обращаться к разработчику и администратор мог все делать сам без знания программирования). Тех задание не могу составить, но примерные картинки сделали сами. Кого заинтересует, более подробно в приват. Цену не знаю, назначайте сами.Жду ваших предложений. Спасибо

14 лет назад
niko1000
Николай 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$1000
20 дней
Вынужден добавить отрицательный отзыв так как делалось все очень долго, и все время просили перевести деньги, в итоге пришлось обратиться в арбитраж, который написал что сайт за 5 месяцев сделан на 25-30 %.. Ничего личного, но время и нервом потеряно много, все время говорили что делается сайт, а мы все ждали, в итоге сайт не был сделан.

Заявки фрилансеров

omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад