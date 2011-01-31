Сайт интернет магазина для скидок. Примерный дизайн и функционал на сайте http://deal24.lv. Админ панель. Платежные системы. Пример главное страницы в файле. По срокам макс. 30 дней.Безопасная сделка. Оплата поэтапно.При 90 % сделанного проекта перечислю 50 % от суммы, по окончании все оставшуюся.Возможность отправки СМС сообщения при покупке. Возможность добавлять города(через админку).Партнерская программа. Автоматизация (то есть при окончании работ, чтобы не обращаться к разработчику и администратор мог все делать сам без знания программирования). Тех задание не могу составить, но примерные картинки сделали сами. Кого заинтересует, более подробно в приват. Цену не знаю, назначайте сами.Жду ваших предложений. Спасибо