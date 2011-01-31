Cделать копию интернет магазина на Prestashop

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Закрыт5 заявок204 просмотра

Необходимо сделать копию этого сайта http://vestoitaliano.com/#/products и заполнить его такими же товарами . Указанный сайт сделан на движке Prestashop

PrestaShop
14 лет назад
badmaiden
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров