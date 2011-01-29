Небольшой интернет-магазин

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок234 просмотра

Приветствую.

Нужно создать небольшой интернет-магазин. Все подробности в приложении.

Бюджет 100-150$. Сроки - до 4.02.11.

Сразу высылайте примеры созданных магазинов. Исполнитель будет выбираться в первую очередь по качеству исполнения примеров, а потом уже по цене.

14 лет назад
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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