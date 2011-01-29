Разработка скидочного проекта.
Создание кредитного сервиса Webmoney
Необходимо создать кредитный портал "под ключ", включая, но не ограничиваясь:
1. Написание программно - аппаратного комплекса сайта (скрипты на PHP, работа с бд, выполнение неординарных задач и решений)
1.1 Адаптация ПО сайта под программные интерфейсы Webmoney Transfer
2. Создание "харизматичного" яркого, современного дизайна, оптимизация сайта под поисковые запросы
Срок исполнения заказа 14-30 календарных дней. Желательно, чтобы работой занимался не 1 исполнитель, а команда.
От Вас потребуется четкое понимание поставленных целей и задач, глубокие знания и опыт работы с системой WMT (скрипты интерфесов, работа с мерчантом), опыт работы с БД.
Внедрение сторонних "копеечных" скриптов НЕ допускается. После окончания работ сайт должен пройти обязательный тест на полнофункциональную работоспособность.
Предлагайте Вашу кандидатуру и цены.
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