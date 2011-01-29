Создание кредитного сервиса Webmoney

Необходимо создать кредитный портал "под ключ", включая, но не ограничиваясь:

1. Написание программно - аппаратного комплекса сайта (скрипты на PHP, работа с бд, выполнение неординарных задач и решений)

1.1 Адаптация ПО сайта под программные интерфейсы Webmoney Transfer

2. Создание "харизматичного" яркого, современного дизайна, оптимизация сайта под поисковые запросы

Срок исполнения заказа 14-30 календарных дней. Желательно, чтобы работой занимался не 1 исполнитель, а команда.

От Вас потребуется четкое понимание поставленных целей и задач, глубокие знания и опыт работы с системой WMT (скрипты интерфесов, работа с мерчантом), опыт работы с БД.

Внедрение сторонних "копеечных" скриптов НЕ допускается. После окончания работ сайт должен пройти обязательный тест на полнофункциональную работоспособность.

Предлагайте Вашу кандидатуру и цены.