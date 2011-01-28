Сервис для дистанционного интернет-обучения

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Закрыт7 заявок222 просмотра

Необходимо сделать сайт. Сначала поговорим о мозгах.

Товар: обучающие курсы, тренинги, и иже с ним... вообщем дистанционные электронные товары...

Вход на сайт: морда, где коротко о системе обучения и приглашение пройти регистрацию.

Регистрация происходит в 3 этапа:

1 Этап - регистрация личного аккаунта в системе: вводим электронный адрес, имя и контактный телефон

2 этап - водим логин и пароль

3 этап - ввод остальных данных, переход к выбору способа оплаты

Второй способ регистрации - регистрация демонстрационного режима на 14 дней (это пока под вопросом)

Этапы те же.

После регистрации (не зависимо от оплаты), человек получает доступ к аккаунту.

Оплативший имеет доступ ко всему. Неоплативший имеет доступ только к разделу оплата, ну и еще к чему-нибудь полезному.

Внутри аккаунта несколько разделов по типу материалов, раздел личная информация, раздел помощь и инструкции, раздел Поддержка ....

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1 этап регистрации - клиент получает на электронный адрес уведомление о прохождении регистрации.

2 этап регистрации - клиент не получает ничего

3 этап регистрации - клиент получает уведомление об успешной оплате

При оформлении демонстрационного режима работы системы (например на 14 дней) - клиент получает служебное письмо с данными для входа и и т. д.

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1 этап регистрации - внесенные данные поступают в специальную базу для ведения рассылок

3 этап регистрации - в течение 24 часов после оформления заказ и неоплаты такового, начинается автоматическая дожимная рассылка с интервалом 7 дней, 14 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев.

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Бек офис

Разделы: Новости проекта, Руководства, Тренинги, Расписание новых тренингов, Видеоуроки, Дистанционные курсы, Служба поддержки

Нужно предусмотреть, что видеоуроки должны отображаться в плеере, записи тренингов должны отображаться в плеере. Объем записей большой, поэтому должен существовать механизм при котором одновременный просмотр роликов не тормозит работу системы.

Добавление новых материалов производится через специальную административную панель.

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По окончании 1 месяца (при условии если человек оплатил на 1 месяц), человек получает системные уведомления об окончании срока оплаты и предложение продлить работу сервиса.

Внутри аккаунта должна также работать система оповещения.

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Администраторская панель

Администратор должен иметь несколько возможностей в панели: рассылка, добавление новых материалов, тиккет система.

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Сохранение данных

Каждый день должен происходить съем по ресурсу (база подписчиков, база активных клиентов) и сохранение для аварийного восстановления ( в случае взлома, падения сервера и т. д.)

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Система оплаты

Планирую работать с системой http://www.ecommtools.com/ . Соответственно необходимо продумать механизм обмена данными (если таковое возможно). Механизм простой: скрипт берем с ecommtools (переадресация)... проводим оплату ... скрипт сообщает в сервис... и там отображается проплата... сервис становится активным....

При продлении услуг та же процедура...

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Для проведения тренингов планируется использовать http://www.gotomeeting.com/fec/

Там можно по электронной почте отправлять уникальную ссылку или промо-код.

Вообщем здесь надо подумать.

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Говоря короче

Нужен сайт - торговая площадка для продажи 1 товара: абоненсткого обслуживания

Внутри сайта хранятся видеоуроки, записи тренингов, руководства, а также расписание новых тренингов + дополнительные сервисы (оплата, поддержка, помощь, инструкции и т. д.)

Управление производится через админку: добавляем новые материалы, производим рассылку по различным признакам (активный клиент, неактивный клиент, общая база и т. д.), отвечаем на вопросы- тиккеты

Встроенная система уведомлений по различным признакам (отсутсвие оплаты, просроченные оплаты, регистрация, окончание срока действия и т. д.)

Система проводки платежей (либо собственная, либо аренда стороннего скрипта).

Рассылка уникальных ссылок на конференции, активным участникам.

Пока все.

Мне нужна: ЦЕНА (+/-) и СРОКИ (+/-)

14 лет назад
AntonEro2
Антон 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

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