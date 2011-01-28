1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...
Сервис для дистанционного интернет-обучения
Необходимо сделать сайт. Сначала поговорим о мозгах.
Товар: обучающие курсы, тренинги, и иже с ним... вообщем дистанционные электронные товары...
Вход на сайт: морда, где коротко о системе обучения и приглашение пройти регистрацию.
Регистрация происходит в 3 этапа:
1 Этап - регистрация личного аккаунта в системе: вводим электронный адрес, имя и контактный телефон
2 этап - водим логин и пароль
3 этап - ввод остальных данных, переход к выбору способа оплаты
Второй способ регистрации - регистрация демонстрационного режима на 14 дней (это пока под вопросом)
Этапы те же.
После регистрации (не зависимо от оплаты), человек получает доступ к аккаунту.
Оплативший имеет доступ ко всему. Неоплативший имеет доступ только к разделу оплата, ну и еще к чему-нибудь полезному.
Внутри аккаунта несколько разделов по типу материалов, раздел личная информация, раздел помощь и инструкции, раздел Поддержка ....
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1 этап регистрации - клиент получает на электронный адрес уведомление о прохождении регистрации.
2 этап регистрации - клиент не получает ничего
3 этап регистрации - клиент получает уведомление об успешной оплате
При оформлении демонстрационного режима работы системы (например на 14 дней) - клиент получает служебное письмо с данными для входа и и т. д.
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1 этап регистрации - внесенные данные поступают в специальную базу для ведения рассылок
3 этап регистрации - в течение 24 часов после оформления заказ и неоплаты такового, начинается автоматическая дожимная рассылка с интервалом 7 дней, 14 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев.
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Бек офис
Разделы: Новости проекта, Руководства, Тренинги, Расписание новых тренингов, Видеоуроки, Дистанционные курсы, Служба поддержки
Нужно предусмотреть, что видеоуроки должны отображаться в плеере, записи тренингов должны отображаться в плеере. Объем записей большой, поэтому должен существовать механизм при котором одновременный просмотр роликов не тормозит работу системы.
Добавление новых материалов производится через специальную административную панель.
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По окончании 1 месяца (при условии если человек оплатил на 1 месяц), человек получает системные уведомления об окончании срока оплаты и предложение продлить работу сервиса.
Внутри аккаунта должна также работать система оповещения.
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Администраторская панель
Администратор должен иметь несколько возможностей в панели: рассылка, добавление новых материалов, тиккет система.
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Сохранение данных
Каждый день должен происходить съем по ресурсу (база подписчиков, база активных клиентов) и сохранение для аварийного восстановления ( в случае взлома, падения сервера и т. д.)
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Система оплаты
Планирую работать с системой http://www.ecommtools.com/ . Соответственно необходимо продумать механизм обмена данными (если таковое возможно). Механизм простой: скрипт берем с ecommtools (переадресация)... проводим оплату ... скрипт сообщает в сервис... и там отображается проплата... сервис становится активным....
При продлении услуг та же процедура...
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Для проведения тренингов планируется использовать http://www.gotomeeting.com/fec/
Там можно по электронной почте отправлять уникальную ссылку или промо-код.
Вообщем здесь надо подумать.
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Говоря короче
Нужен сайт - торговая площадка для продажи 1 товара: абоненсткого обслуживания
Внутри сайта хранятся видеоуроки, записи тренингов, руководства, а также расписание новых тренингов + дополнительные сервисы (оплата, поддержка, помощь, инструкции и т. д.)
Управление производится через админку: добавляем новые материалы, производим рассылку по различным признакам (активный клиент, неактивный клиент, общая база и т. д.), отвечаем на вопросы- тиккеты
Встроенная система уведомлений по различным признакам (отсутсвие оплаты, просроченные оплаты, регистрация, окончание срока действия и т. д.)
Система проводки платежей (либо собственная, либо аренда стороннего скрипта).
Рассылка уникальных ссылок на конференции, активным участникам.
Пока все.
Мне нужна: ЦЕНА (+/-) и СРОКИ (+/-)
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