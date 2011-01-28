1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...
Сайт курьерских услуг
Необходимо создать сайт курьерских услуг "под ключ".
Наличие на сайте платежных услуг, в том числе через смс-оплаты, личный кабинет, возможность отслеживания пользователем сайта состояния своего заказа, управление и контроль за исполнением курьером своих обязанностей и заказов, контроль стасуса заказа (принят, в обработке, в пути, доставлен, оплачен), формирование статистических отчетов, размещение и управление рекламой на сайте, новости, блоги, отзывы..и т.д.(современный набор доп.возможностей сайта). Прием заказов на сайте через отправленные пользователем смс-ки, эл.почту. Окончательный вариант ТЗ будет обсуждаться непосредственно с исполнителем проекта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Всем доброго времени суток Для нашего магазина требуется создание интернет-магазина на Битрикс Чтобы у сайта был свой фирменный стиль Направление продажа компьютерной техники Пример сайта: http://www.computerplaza.ru/ что хочется увидеть в конечном ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт14 лет назад
Создание сайта платных объявлений посредством СМС, платёжки Qiwi (Или только СМС) С рубриками Недвижимость, транспорт и т.д.... например http://lvivinform.net/ только русский ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1800
Требуется выполнить очень сложное задание. Необходимо создать огромный портал, состоящий из метапоисковика, почты, соц сети, сервиса карт, погоды, котировок, маркета и т.д. Планируется огромная посещаемость. За подробностями в приват.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Требуется создание сайта коллективных покупок на подобие Biglion, GrouponСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Создание сайта под управлением cms (желательно joomla или wordpress, DLE) Пример сайта http://6001000.ru Форма поиска предоставлена Тез Тур (готовый скрипт) Дополнительно ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, меня зовут Роман. Хочу создать примерно такой pintorg.com.ua магазин, сколько будет стоить создание и раскрутка? Требуется сделать сайт и все настроить от автоматического приема платежа, до зачисления средств на ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день, необходим сайт под ключ. Сайт аналог этому - (anti-sx . com). Сделать надо чтобы смысл остался тот-же, но сайт не был простым плагиаторством.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Меня интересует создание сайта с личным кабинетом пользователей (всего около 200). Доступ к Личному кабинету должен осуществляться по адресу и паролю. Информация в личном кабинете должна обновляться ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Компании требуется разработать корпоративный портал на базе коробочного решения «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Большая часть функционала устраивает, достаточно только настроить разделы в соответствии с содержимым. Но есть необходимость ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад