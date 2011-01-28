Необходимо создать сайт курьерских услуг "под ключ".

Наличие на сайте платежных услуг, в том числе через смс-оплаты, личный кабинет, возможность отслеживания пользователем сайта состояния своего заказа, управление и контроль за исполнением курьером своих обязанностей и заказов, контроль стасуса заказа (принят, в обработке, в пути, доставлен, оплачен), формирование статистических отчетов, размещение и управление рекламой на сайте, новости, блоги, отзывы..и т.д.(современный набор доп.возможностей сайта). Прием заказов на сайте через отправленные пользователем смс-ки, эл.почту. Окончательный вариант ТЗ будет обсуждаться непосредственно с исполнителем проекта.