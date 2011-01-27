Тех. задание: 1.дизайн 2.регистрация пользователей 3.личный кабинет (друзья, фотографии, видео, аудио, стена, включение режима кому виден) 4. поиск по заданным критериям 5.поиск по сайту 6. ...
Магазин пополнения счета
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Хочу создать примерно такой pintorg.com.ua магазин, сколько будет стоить создание и раскрутка?
Требуется сделать сайт и все настроить от автоматического приема платежа, до зачисления средств на счет плательщика, на указанный ним номер телефона.
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