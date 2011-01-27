Создать сайт доски объявлений

Надо сделать функциональную копию http://www.avito.ru/

Должна быть платежная система для VIP объявлений. (http://www.avito.ru/help/vip-obyavleniya_228)

В остальном все так же… просто список объявлений и поиск по объявлениям. Все объявления делятся на категории и на регионы. Управления данными категорий, регионов и объявлений должно быть реализовано через админ панель.

Дизайн будущего сайта уже есть, такой же простой как и исходный сайт.

Укажите пожалуйста срок, цену, и какими средствами (CMS) планируете пользоваться для создания такого сайта.