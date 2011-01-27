Интернет-магазин цветов с доставкой

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок409 просмотров

Нужен Интернет-магазин цветов с доставкой.

75% функционала сайта AMF - sendflowers.ru

Оплата поэтапная, без предоплат.

Дизайн есть. ТЗ по запросу.

14 лет назад
andvas
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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