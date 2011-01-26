Требуется интернет-магазин по шинам и дискам

1. Нужно подобрать ЦМС. Нормальную, с нормальным ЧПУ, с удобной работой и что бы можно было сайт в дальнейшем продвигать без проблем.

2. Должен быть поиск по шинам и дискам с определенными параметрами... Я так понимаю при добавлении позиции там есть доп поля, и я пишу по каким размерам и т.д. она доступна. (пример поиска вот тут - discoshina.com.ua).

3. Желательно что бы я мог загрузить экселевский файл в админке, и оно проставило к нужным позициям цена, если позиции нет, то написало, нет в наличии и т.д.

4. Дизайн должен быть интересным в белых фонах. Подробней уже расскажу исполнителю...

Сразу пишите на какой ЦМС предлагаете сделать, нужно цены как бы внести в бюджет...

От Вас цены, сроки т .д.

Оплата как и Веб Мани, так и налов в Киеве.