Необходимо создать с нуля русскоязычный аналог-симбиоз зарубежных сервисов Фiverr и Зeerк с рядом дополнений, улучшений, исправлений и адаптаций. Нужна устоявшаяся команда, способная в сжатые сроки досконально изучить основные принципы работы вышеуказанных сервисов, разработать ...
Требуется интернет-магазин по шинам и дискам
1. Нужно подобрать ЦМС. Нормальную, с нормальным ЧПУ, с удобной работой и что бы можно было сайт в дальнейшем продвигать без проблем.
2. Должен быть поиск по шинам и дискам с определенными параметрами... Я так понимаю при добавлении позиции там есть доп поля, и я пишу по каким размерам и т.д. она доступна. (пример поиска вот тут - discoshina.com.ua).
3. Желательно что бы я мог загрузить экселевский файл в админке, и оно проставило к нужным позициям цена, если позиции нет, то написало, нет в наличии и т.д.
4. Дизайн должен быть интересным в белых фонах. Подробней уже расскажу исполнителю...
Сразу пишите на какой ЦМС предлагаете сделать, нужно цены как бы внести в бюджет...
От Вас цены, сроки т .д.
Оплата как и Веб Мани, так и налов в Киеве.
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